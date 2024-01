Novo reforço do Fluminense, Douglas Costa jogou a Copa do Mundo de 2018 - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 22/01/2024 19:15

Rio - O Fluminense surpreendeu a torcida e acertou a contratação do atacante Douglas Costa . O jogador, de 33 anos, assinará contrato de um ano e meio, e terá cláusula de produtividade. Com isso, o Tricolor possui três jogadores que disputaram a Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

Além de Douglas Costa, o lateral-esquerdo Marcelo e o meia Renato Augusto também foram convocados pelo então técnico Tite para o Mundial da Rússia. O meio-campista, que estava livre no mercado após encerrar o vínculo com o Corinthians, é um dos seis reforços do Fluminense para 2024.

Ambos, no entanto, não são os únicos jogadores do elenco que já tiveram a experiência de jogar uma Copa do Mundo. O zagueiro Felipe Melo foi convocado pelo então técnico Dunga para o Mundial da África do Sul, em 2010. Na época, ainda atuava como volante e vestia as cores da Inter de Milão, da Itália.

Já outros jogadores do elenco possuem passagens pela seleção brasileira. O goleiro Fábio, por exemplo, integrou o grupo que disputou a Copa das Confederações de 2003 e que conquistou a Copa América de 2004. Entretanto, jamais jogou uma partida.

Ganso, por sua vez, recebeu oportunidades em 2010, 2011 e 2016, e a única competição oficial disputada foi a Copa América de 2011. Já André foi convocado por Ramon Menezes e Fernando Diniz em 2023. Por fim, John Kennedy está na Seleção Pré-Olímpica deste ano.

O elenco principal do Fluminense se reapresenta na próxima quinta-feira (25), às 9h (de Brasília), no CT Carlos Castilho. Já o time reserva, formado pela maioria de jovens da base, volta a campo no mesmo dia, às 21h30, contra o Audax, em Saquarema, pela 3ª rodada da Taça Guanabara.