Jan Lucumi foi emprestado pelo Boca Juniors de Cali, da Colômbia, por empréstimo com opção de compra - Reprodução

Publicado 22/01/2024 14:50

Rio - Após acertar a contratação de Douglas Costa, o Fluminense acertou o empréstimo do atacante Jan Lucumi, do Boca Juniors de Cali, da Colômbia. O jogador, de 19 anos, chega por empréstimo com opção de compra, de acordo com informações do "ge".

O Fluminense vai pagar US$ 100 mil dólares (R$ 498,3 mil na cotação atual) pelo empréstimo da jovem promessa colombiana. Jan Lucumi atua pelo lado direito e acumula convocações para as seleções de base. No ano passado, disputou 33 jogos e marcou seis gols.

Jan Lucumi chega como uma aposta, assim como Jhon Arias, em 2021. O sucesso do meia-atacante no Fluminense foi fundamental para o acerto com a jovem promessa colombiana do Boca Juniors de Cali. A Colômbia se tornou um país melhor observado pela diretoria tricolor.

O Fluminense já anunciou as contratações do goleiro Felipe Alves, do zagueiro Antônio Carlos e do meia Renato Augusto. O meia Terans desembarcou no Rio de Janeiro neste domingo (21) e será anunciado em breve. Jan Lucumi e Douglas Costa também estão acertados.