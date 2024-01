Estádio Mané Garrincha, em Brasília - Carlos Gregório Jr/Vasco

Publicado 22/01/2024 18:30

Rio - O Fluminense deve enfrentar o Madureira, no dia 18 de fevereiro, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca, em Brasília. Segundo o "ge", o clube suburbano, mandante da partida, tem acordo bem encaminhado para que o duelo aconteça no Estádio Mané Garrincha.

O Madureira acerta os últimos detalhes para poder comunicar a Federação de Futebol do Estado do Rio (Ferj), que oficializará a mudança. O Fluminense também deve atuar como visitante neste Campeonato Carioca em Cariacica, no Espírito Santos, mas o adversário ainda não está definido.

Local indefinido contra o Boavista

Quem também pretendia levar seu jogo contra o Fluminense para Brasília era o Boavista, mas as negociações esfriaram. O time de Saquarema encontrou problemas com a incompatibilidade de datas disponíveis do estádio.