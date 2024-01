Marcão - Marina Garcia/Fluminense

Publicado 21/01/2024 21:15

Rio - O Fluminense venceu sua primeira partida no Campeonato Carioca neste domingo (21), contra a Portuguesa, em Moça Bonita , mas esteve longe de ter uma boa atuação. Após a partida, o técnico Marcão admitiu que o time teve dificuldades durante o jogo, mas destacou a entrega de seus atletas.“Foram dois jogos com bastante dificuldade. Contra o Volta Redonda, uma equipe forte que vai dar trabalho na competição, e contra a Portuguesa, equipe experiente e que joga junto há algum tempo. Nos dificultou. Por causa do gramado nos adaptamos rapidamente, os meninos responderam rapidamente. Lógico que tivemos algumas dificuldades, mas temos que dar parabéns ao que eles têm feito”, declarou Marcão.O treinador também falou sobre as dificuldades proporcionadas pelo gramado de Moça Bonita, que estava em péssimo estado.“Contra o Volta Redonda tivemos mais posse, mas aqui já no aquecimento vimos que teríamos dificuldade de jogar como gostamos por causa do gramado. Aproveitamos chance com Lelê, depois jogamos o jogo. Fizemos bola longa, Isaac fez o gol, e fomos adaptando”, afirmou.“A gente teve um dia e meio a menos que a Portuguesa para esse jogo. Contra o Volta Redonda foi um absurdo o que esses meninos fizeram. E a gente ia precisar de gás, um jogo quente, jogo abafado. O Arthur a gente sabia que ia ter dificuldade em função da recuperação e o próprio Apis que vem de um período muito grande sem jogar. Então com o 2 a 0 no placar decidimos colocar jogadores mais experientes, tanto o Edinho quanto o Wallace, para controlar o jogo. Mas do outro lado tem a Portuguesa que tem um excelente treinador. Eles aceleraram o jogo, dificultaram bastante”, finalizou.