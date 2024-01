Gabriel Martinelli ganhou camisa do Fluminense de David Braz - Reprodução

Gabriel Martinelli ganhou camisa do Fluminense de David BrazReprodução

Publicado 21/01/2024 14:08

Rio - O atacante Gabriel Martinelli, do Arsenal e da seleção brasileira, posou ao lado de David Braz com a camisa do Fluminense no último sábado (20). O zagueiro, que está de férias na Europa, presenteou o colega de profissão com a vestimenta tricolor.

David está na Inglaterra e aproveitou para assistir ao jogo entre Arsenal e Crystal Palace, pela Premier League. O time de Martinelli aplicou uma goleada por 5 a 0.

Por conta da disputa do Mundial de Clubes, o elenco principal do Fluminense segue de férias. A reapresentação está marcada para a próxima terça-feira (23), no CT Carlos Castilho.