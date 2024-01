Léo Chú - Divulgação

Léo ChúDivulgação

Publicado 20/01/2024 15:16 | Atualizado 20/01/2024 15:16

Rio - Léo Chú estava animado com a possibilidade de vestir a camisa do Fluminense. Segundo o jornalista Victor Lessa, o ex-atacante do Grêmio ficou "revoltado" após o Seattle Sounders, seu clube nos Estados Unidos, recusar a proposta do Tricolor, que acabou desistindo do negócio.

De acordo com representantes de Léo, havia uma sinalização por parte do clube norte-americano de que o negócio sairia. O Fluminense tentava um acordo por 2 milhões de dólares, com o Seattle Sounders mantendo boa parte dos direitos econômicos. No entanto, os americanos subiram a pedida e depois recusaram a proposta. Tanto o tricolor quanto o jogador não gostaram da postura do Seattle.

Léo Chú estava empolgado para voltar ao Brasil e também para trabalhar pela primeira vez com Fernando Diniz. O jogador, inclusive, chegou a apagar algumas de suas fotos com a camisa do Seattle Sounders nas redes sociais.