Léo Chu atua no Seattle Sounders desde 2021Divulgação

Publicado 19/01/2024 15:27

Após ter a proposta recusada pelo Seattle Sounders, o Fluminense desistiu de uma possível contratação de Léo Chu. Com isso, o Tricolor seguirá no mercado na busca por um novo atacante de velocidade que atue nos lados do campo. As informações são do "ge".

Revelado pelo Grêmio, Léo Chu atua no time dos Estados Unidos desde 2021 e enxergava a possibilidade de retornar ao futebol brasileiro com bons olhos. Entretanto, essa vontade do atacante não foi determinante para que a negociação entre o Fluminense e o Seattle Sounders desse prosseguimento, e as conversas acabaram se encerrando.

Léo Chu surgiu como uma opção para o Fluminense após o fracasso das negociações por um possível retorno do ponta Luiz Henrique. O Betis, clube detentor dos direitos do Moleque de Xerém, recusou duas ofertas, uma por empréstimo e outra de compra, vindas do Fluminense, e as conversas se encerraram.

Revelado pelas categorias de base do Grêmio, Léo Chu foi vendido ao Seattle Sounders em 2021 por 2,5 milhões de dólares (R$ 12,8 milhões na cotação da época) por 80% dos direitos do atleta. No time dos Estados Unidos, o atacante marcou sete gols e deu 11 assistências em 75 jogos.