Vitor Eudes foi titular na estreia do Fluminense no Carioca. Goleiro defendeu pênalti - Lucas Merçon/Fluminense FC

Vitor Eudes foi titular na estreia do Fluminense no Carioca. Goleiro defendeu pênaltiLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 18/01/2024 23:51 | Atualizado 19/01/2024 09:46

Rio - Vitor Eudes lamentou o empate do Fluminense com o Volta Redonda em 1 a 1 no Estádio Raulino de Oliveira , nesta quinta-feira, 18, pela primeira rodada da Taça Guanabara. O goleiro, vale ressaltar, foi um dos destaques do Tricolor na partida. Ele fez boas defesas ao longo do jogo e ainda pegou um pênalti no primeiro tempo. Entretanto, aos 44 minutos do segundo tempo, MV acertou um lindo chute de fora da área, sem chances de defesa, que deu números finais ao confronto.

"Ali vai um pouco da intuição do goleiro, mas também teve toda a ajuda do scout. Fico feliz por ajudar o time com a cobrança defendida, mas chateado porque a vitória escapou no último minuto. Mas é trabalhar agora e seguir em frente", disse Vitor Eudes, à BandSports.

Vale destacar que o Fluminense foi a campo sem os principais jogadores. Como eles estão de férias, os reservas e a garotada da base tiveram a oportunidade de atuarem nesta quinta-feira.

"Muito importante estar jogando, fico feliz de poder estar jogando e correspondendo. Agora é trabalhar no decorrer do ano e ver o que vai acontecer", completou o goleiro.

Em tempo: o Fluminense volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar a Portuguesa em Moça Bonita. A partida é válida pela segunda rodada do Campeonato Carioca.