Alexsander ao lado de Ganso em treino no Mundial de ClubesMarcelo Goncalves/FFC

Publicado 18/01/2024 21:50

Rio - A Lazio, por ora, desistiu de contratar o volante Alexsander, de 20 anos, do Fluminense. Porém, de acordo com informações do jornalista Gianluca Di Marzio, o clube italiano deverá fazer uma nova investida pelo jovem no meio do ano.

O Tricolor não tem o interesse de negociar o volante na atual temporada. Alexsander tem contrato até março de 2026 e sua multa está avaliada em algo em torno de 40 milhões de euros (cerca de R$ 214,35 milhões).

O jogador, de 20 anos, se profissionalizou no fim de 2022, e teve um excelente começo de ano na última temporada. Ele foi titular até sofrer uma grave lesão em maio. Posteriormente, retornou com um desempenho inferior e acabou indo para o banco de reservas.

No total, Alexsander entrou em campo em 39 partidas, fez dois gols e deu duas assistências. Ele conquistou um título do Carioca e uma Libertadores pelo Fluminense.