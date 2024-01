Gabriel Pires, ex-Benfica e Botafogo, será o novo reforço do Fluminense - Divulgação / Benfica

O meia Gabriel Pires, de 30 anos, que disputou a última temporada pelo Botafogo está mais próximo de ser anunciado como reforço do Fluminense. O Benfica oficializou a rescisão contratual do brasileiro. O jogador deverá assinar por três anos com o clube das Laranjeiras.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo para a desvinculação contratual com Gabriel. Obrigado e felicidades para o futuro!", escreveu o Benfica, em publicação nas redes sociais.

Gabriel Pires não estava nos planos do treinador do Benfica, Roger Schmidt, para a próxima temporada. Além disso, o Botafogo, que tinha uma opção de compra do jogador em seu contrato de empréstimo, decidiu por não exercê-la após o fim de seu vínculo.



Com isso, o Fluminense surgiu como interessado no volante de 30 anos. O jogador, que tinha demonstrado o desejo de permanecer no futebol brasileiro, acertou uma rescisão amigável de seu contrato com o Benfica, que era válido até 2026, e assinará um vínculo válido por três anos com o clube das Laranjeiras.



Gabriel Pires chegou ao Benfica em 2018, quando foi contratado do Leganés, da Espanha, por valores perto de 9,7 milhões de euros (cerca de R$ 46,2 milhões na cotação da época). Após boas temporadas em Portugal, o volante perdeu espaço nos "Encarnados" e foi emprestado ao Al-Gharafa, do Catar, em 2022.

Ainda no mesmo ano, o volante foi cedido, novamente por empréstimo, ao Botafogo, onde atuou por cerca de uma temporada e meia. Ao todo, Gabriel Pires fez 48 partidas pelo Alvinegro, com quatro gols marcados e cinco assistências.