Lance do jogo entre Volta Redonda e Fluminense - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Lance do jogo entre Volta Redonda e FluminenseFoto: Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 18/01/2024 23:35

Rio - Sem contar com os principais jogadores, o Fluminense deixou a vitória escapar na estreia no Campeonato Carioca. Na noite desta quinta-feira, 18, o Tricolor levou um gol nos minutos finais e empatou com o Volta Redonda em 1 a 1 no Estádio Raulino de Oliveira, pela primeira rodada da Taça Guanabara. Lelê fez valer a "lei do ex" e abriu o placar para o Flu. No entanto, MV fez um golaço perto dos acréscimos para dar números finais ao jogo.

O Fluminense, agora, volta as atenções para a segunda rodada da competição. O próximo jogo do Tricolor na Taça Guanabara acontecerá no próximo domingo, às 16h, contra a Portuguesa, em Moça Bonita.

O JOGO

O Fluminense encontrou dificuldades nos primeiros 15 minutos de partida. O Volta Redonda iniciou o jogo com linhas de marcação altas e dificultou a saída de bola tricolor. Melhor naquele momento, o Voltaço chegou a balançar as redes do Flu com Ítalo, mas a arbitragem viu impedimento do atacante na jogada.

Passado esse período, o Tricolor finalmente cresceu na partida e aproveitou um vacilo da defesa para abrir o placar no Raulino de Oliveira. Felipe Andrade pressionou a saída de bola do Volta Redonda, forçou o erro do adversário, e a bola caiu nos pés de Arthur. O meio-campista, então, acionou Lelê, que ficou cara a cara com o goleiro Paulo Henrique. O centroavante fez valer a "lei do ex" e marcou o gol aos 19 minutos.

A partir daí, as duas equipes criaram boas chances. A melhor foi do Volta Redonda, que teve um pênalti a favor. No entanto, Vitor Eudes defendeu a cobrança de Ítalo e também o chute do atacante no rebote.

No retorno do intervalo, o Fluminense já não teve mais a mesma pegada que mostrou no decorrer da etapa inicial. O Volta Redonda, por sua vez, voltou bem e obrigou Vitor Eudes a fazer duas boas defesas em menos de dez minutos.

O Tricolor até respondeu com um bom chute de Lelê pouco depois, mas não passou disso. O Flu criou pouco, não aproveitou os contra-ataques que teve na reta final de parida e acabou levando o empate.

Aos 44 minutos do segundo temo, MV acertou um lindo chute de fora da área para deixar tudo igual no marcador. Nos minutos finais, o Flu até teve uma oportunidade na entrada da pequena, mas o Volta Redonda levantou o muro e evitou o segundo gol tricolor.

FICHA TÉCNICA

Volta Redonda 1x1 Fluminense

Data e Hora: 18/01/2024, às 21h30

Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano



Cartões amarelos: Robinho, Wellington Silva, Luan, Júlio César e Henrique Silva (VRE) / Lelê e Vitor Eudes (FLU)

Cartões vermelhos:

Gols: Lelê (0-1) (19'/1ºT) / MV (1-1) (44'/2ºT)

VOLTA REDONDA (Técnico: Felipe Loureiro)

Paulo Henrique; Wellington Silva, Augusto, Luan (Marcos Gabriel, 29'/2ºT [Juninho, 35'/2º]) e Sanchez; Henrique Silva, Léo Silva e Robinho (Lucas Oliveira, Intervalo); Júlio César, MV e Ítalo Carvalho.

FLUMINENSE (Auxiliar técnico: Marcão)

Vitor Eudes; Alexandre Jesus (Justen, 30'/2ºT), Antônio Carlos, Luan Freitas e Cristiano Felipe Andrade, Gustavo Apis (Edinho, 13'/2ºT) e Arthur (Kauã Elias, 30'/2°T); João Neto, Isaac (Rafael Monteiro, 45'/2ºT) e Lelê.