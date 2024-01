Bandeira do Fluminense - Foto: Divulgação/Fluminense

Bandeira do FluminenseFoto: Divulgação/Fluminense

Publicado 18/01/2024 16:34 | Atualizado 18/01/2024 16:47

Rio - Nesta quinta-feira, 18, o Fluminense completará o jogo de número seis mil de sua história. A partida especial acontecerá às 21h30, no Estádio Raulino de Oliveira, contra o Volta Redonda. O compromisso é válido pela primeira rodada do Campeonato Carioca de 2024.

De acordo com os dados do próprio clube, o Tricolor entrou em campo 5.999 vezes. No total, foram: 3.029 vitórias; 1.402 empates; e 1.568 derrotas. Além disso, o Flu marcou um total de 11.335 gols.

O primeiro jogo do Fluminense aconteceu no dia 19 de outubro de 1902. Naquela ocasião, o time goleou o Rio Football Club por 8 a 0, no campo da Rua Payssandu, em Laranjeiras.

JOGO 1

- Fluminense 8 x 0 Rio Football Club (19/10/1902) - Amistoso



JOGO 1.000

- Fluminense 2 x 2 Vasco (15/08/1943) - Campeonato Carioca



JOGO 2.000

- Fluminense 3 x 0 Tanta-EGI (28/05/1961) - Amistoso



JOGO 3.000

- Fluminense 3 x 0 CSA-AL (17/03/1978) - Amistoso



JOGO 4.000

- Fluminense 5 x 0 Campo Grande (09/02/1994) - Campeonato Carioca



JOGO 5.000

- Fluminense 0 x 1 Flamengo (12/04/2009) - Campeonato Carioca



JOGO 6.000

- Volta Redonda x Fluminense (18/01/2024) - Campeonato Carioca