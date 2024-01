Leo Fernández não conseguiu se firmar no Fluminense - Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 18/01/2024 10:59 | Atualizado 18/01/2024 11:23

Rio - O meia Leo Fernández, que vestiu a camisa do Fluminense em 2023, por empréstimo junto ao Toluca, do México, defenderá o Peñarol nesta temporada . O uruguaio se despediu do Tricolor nas redes sociais na noite de quarta-feira (17). O clube carioca ainda tinha mais seis meses de contrato com o jogador, mas receberá uma quantia pelo acordo.

"Quando deixamos tudo nas mãos de Deus, estas bênçãos não são coincidência, obrigado senhor por me permitir estar neste clube maravilhoso num momento tão importante. Obrigado família por me abrir as portas e me fazer sentir em casa a minha família e a mim, a todos (companheiros, corpo técnico, trabalhadores e funcionários do clube) OBRIGADO. Também ao fã que o seu apoio em todos os momentos vividos foi 100% OBRIGADO. Memórias que vão viver sempre no meu coração. "Meu coração acelera vendo Maraca cantar", escreveu Leo Fernández, nas redes sociais.

O Fluminense tinha a opção de compra do uruguaio até junho de 2024, para assinar em definitivo por quatro anos. O valor era de aproximadamente R$ 40 milhões. Entretanto, internamente, já se sabia que a operação dificilmente seria concretizada.

Leo Fernández entrou em campo 20 vezes com a camisa tricolor, marcou um gol e deu uma assistência. Ele, inclusive, ficou de fora da lista de inscritos para a disputa do Mundial de Clubes, na Arábia Saudita.