Treino do FluminenseFoto: Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 17/01/2024 22:34

Rio - Nesta quinta-feira, 18, o Fluminense estreará em 2024. A primeira partida do Tricolor na temporada será contra o Volta Redonda, às 21h30, no Estádio Raulino de Oliveira, pelo Campeonato Carioca. O jogo terá transmissão ao vivo da Band, da Bandsports e do canal GOAT (YouTube).

Vale lembrar que os jogadores que estiveram inscritos no Mundial de Clubes, disputado em dezembro do ano passado, estão de férias. Eles só reapresentarão na próxima semana.

Dessa forma, o time que irá a campo será formado por reservas e jovens da base. Os reforços Antonio Carlos, Renato Augusto e Felipe Alves já foram regularizados e têm condições legais de atuar.