Alexsander, volante do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Alexsander, volante do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 17/01/2024 16:50

Rio - Um das grandes promessas da base do Fluminense, o volante Alexsander, de 20 anos, entrou na mira da Lazio. De acordo com informações do jornalista Gianluca di Marzio, o Tricolor teria pedido 15 milhões de euros (cerca de R$ 80 milhões na cotação atual) para negociar o jovem.

O valor teria sido considerado algo pela Lazio, que tenta reduzir a pedida. Alexsander está com a seleção brasileira sub-23, que irá disputar o Pré-Olímpico neste mês na Venezuela. O volante tem contrato com o Fluminense até o fim de 2026.

De acordo com informações do "GE" não houve nenhuma proposta da Lazio, além disso, o Fluminense não teria interesse de negociar Alexsander na temporada de 2024.

O jogador, de 20 anos, se profissionalizou no fim de 2022, e teve um excelente começo de ano na última temporada. Ele foi titular até sofrer uma grave lesão em maio. Posteriormente, retornou com um desempenho inferior e acabou indo para o banco de reservas.

No total, Alexsander entrou em campo em 39 partidas, fez dois gols e deu duas assistências. Ele conquistou um título do Carioca e uma Libertadores pelo Fluminense.