Leo Fernández é o novo reforço do Peñarol, do UruguaiReprodução/Peñarol

Publicado 17/01/2024 17:33 | Atualizado 17/01/2024 17:34

Rio - O Peñarol, do Uruguai, anunciou nesta quarta-feira (17) a contratação do meia Leo Fernández. O jogador, de 25 anos, foi contratado por empréstimo junto ao Toluca, do México, até julho de 2024. O meio-campista uruguaio retorna ao país natal após cinco anos.

Leo Fernández estava emprestado ao Fluminense, mas estava fora dos planos da comissão técnica de Fernando Diniz para 2024. O jogador não convenceu e chegou a ficar de fora dos relacionados para o Mundial de Clubes. O uruguaio sequer foi relacionado para completar os treinos na Arábia Saudita.

Para deixar o Fluminense, Leo Fernández precisou rescindir o empréstimo. O Tricolor recebeu uma quantia do Toluca, do México, pela rescisão. Com isso, o jogador uruguaio ficou livre para retornar ao clube mexicano e ser negociado novamente.

Revelado no Fénix, do Uruguai, Leo Fernández estreou como profissional em 2015 e defendeu o clube uruguaio até 2019. Ele foi contratado pelo Tigres, do México, mas não se firmou e foi emprestado para a Universidad de Chile, do Chile, e Toluca, também do México.

Com a camisa do Fluminense, Leo Fernández disputou 20 jogos, marcou um gol e uma assistência. Ele fez parte do elenco campeão da Libertadores em 2023 e chegou a entrar em campo em duas ocasiões. Na ida das oitavas de final, deu assistência para Samuel Xavier marcar contra o Argentinos Juniors.