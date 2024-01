David Terans está no Pachuca, do México, e pode retornar ao Brasil, para jogar pelo Fluminense - Divulgação / Pachuca

Publicado 17/01/2024 09:00 | Atualizado 17/01/2024 09:31

Rio - Na reta final da negociação com o Pachuca, do México, por David Terans, o Fluminense deverá sacramentar a contratação do meia-atacante nesta quinta-feira. O Tricolor tem uma reunião com o clube mexicano para fechar os últimos detalhes. As informação são do repórter Victor Lessa.

As partes estão próximas de um acordo, mas o Fluminense ainda precisa aceitar alguns pedidos do Pachuca. Porém, isso não deverá ser um empecilho para que o acordo seja sacramentado nesta semana.

David Terans teve passagens por clubes brasileiros como Atlético-MG e Athletico-PR. Seu melhor momento foi no Furacão, equipe que defendeu de 2021 até o meio da temporada passada. Ele conquistou uma Sul-Americana e foi vice da Libertadores pelo clube paranaense.

Além dos clubes brasileiros, o atacante, de 29 anos, também atuou por Rentistas, Danúbio e Penãrol, todos clubes uruguaios, e passou pelo Santiago Wanderers, do Chile.