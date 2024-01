Lelê em treino do Fluminense - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 17/01/2024 16:20

Rio - Vice-artilheiro do Carioca do ano passado, Lelê foi contratado pelo Fluminense para o segundo semestre. Apesar de um começo promissor, o atacante acabou não repetindo as boas atuações do Volta Redonda no Tricolor. No entanto, Fernando Diniz deu aval para sua contratação em definitivo e em 2024, Lelê iniciou a pré-temporada com o Fluminense. Na importância do jogador, a preparação poderá ser fundamental para um ano diferente.

"A pré-temporada dá um ganho enorme. O jogador fica muito mais bem preparado. Não fiz pré-temporada quando cheguei ao Fluminense estava perto de começar Libertadores e Brasileirão. É uma diferença enorme quando o jogador faz uma pré-temporada. Ele fica muito mais bem condicionado e consegue resistir a temporada todinha", disse em entrevista ao "GE".

Lelê, de 26 anos, também abordou a reviravolta gigante que sua carreira deu em um pouco espaço de tempo. O atacante iniciou sua trajetória profissional de forma tardia e chegou ao Fluminense, clube do seu coração.

"Hoje eu estou no Fluminense, sou tricolor, torcia e hoje atuo junto dos caras que eu torcia há um ano. Mostra muito isso. E também que você, falando de mim, hoje, que você tem que acreditar. Há dois anos eu estava na várzea, hoje estou no Fluminense, clube campeão da Libertadores, brasileiro, carioca, que joga Série A. Os dois lados tem ensinamentos, mas tudo se junta quando foca legal", contou.