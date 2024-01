Antônio Carlos é um dos reforços do Fluminense para 2024 - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 17/01/2024 15:26

Rio - O Fluminense conseguiu regularizar, nesta quarta-feira (17), o zagueiro Antônio Carlos, que está liberado para fazer sua estreia pelo clube. Com isso, o Tricolor deve ter todos os seus reforços anunciados para 2024 à disposição na partida contra o Volta Redonda, nesta quinta (18), no Raulino de Oliveira.

A regularização de Antônio Carlos demorou mais do que a de Renato Augusto e Felipe Alves, outros reforços desta janela, porque dependia de uma documentação do Orlando City, que chegou nesta quarta-feira. Com isso, ele poderá entrar em campo na primeira rodada.

O Fluminense iniciará sua participação no Campeonato Carioca com um time formado em sua maioria por garotos e comandado pelo auxiliar Marcão. O grupo principal, que encerrou sua participação no Mundial no dia 22 de dezembro, assim como o técnico Fernando Diniz, está de férias e só se reapresenta em 25 de janeiro.