Rio - Após perder o capitão Nino para o Zenit, da Rússia, o Fluminense segue em busca de um substituto. Porém, a diretoria tricolor não espera pelo retorno do zagueiro Thiago Silva, do Chelsea, da Inglaterra, na atual janela de transferências e avalia outras possibilidades, de acordo com informações do "Trivela".

O Fluminense já anunciou a contratação de Antônio Carlos, que estava no Orlando City, dos Estados Unidos, além de contar com o retorno de Manoel após cumprir a suspensão por doping no ano passado, mas ainda busca mas um nome para a defesa. A ideia é contratar um zagueiro canhoto e construtor.

Já em relação a Thiago Silva, ainda não houve contato para iniciar negociações. O jogador, de 39 anos, tem contrato até junho de 2024 e pretende cumprir. O Fluminense aguarda a definição do futuro no Chelsea para agir, mas o possível retorno deve acontecer somente na janela do meio de ano.

Por enquanto, o Fluminense conta com Felipe Melo, Marlon, Manoel, David Braz e Antônio Carlos para a defesa. Na reta final da última temporada, o técnico Fernando Diniz chegou a testar o volante Thiago Santos improvisado como zagueiro.

Atual bicampeão carioca, o Fluminense estreia no Campeonato Carioca na próxima quinta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), contra o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira. O Tricolor jogará as primeiras rodadas com o time reserva, formado pela maioria de jogadores jovens.