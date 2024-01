Germán Cano - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 15/01/2024 13:54

Rio - O artilheiro Germán Cano, do Fluminense, foi indicado pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS) para o time ideal de jogadores sul-americanos em 2023. Eleito o "Rei da América" no último ano, o argentino é o único representante do futebol brasileiro entre os indicados.

Germán Cano, do Fluminense, e Lionel Messi, do Inter Miami, dos Estados Unidos, são os únicos que não atuam no futebol europeu. Além deles, outros quatro argentinos figuram na lista. O goleiro Ederson, do Manchester City, da Inglaterra, e o atacante Vini Jr, do Real Madrid, da Espanha, são os únicos brasileiros.

A IFFHS também indicou Germán Cano para concorrer ao prêmio de melhor jogador do mundo em 2023, mas o argentino não recebeu votos. O técnico Fernando Diniz foi eleito o quinto melhor treinador do ano. Além disso, Cano foi eleito o "Rei da América" na premiação do jornal uruguaio "El País".

Em 2023, Cano foi artilheiro e campeão do Campeonato Carioca e da Libertadores. Ele marcou 40 gols na temporada pelo segundo ano consecutivo. O argentino foi decisivo no mata-mata da Libertadores, marcando dois gols contra o Olímpia, três contra o Internacional e um na final contra o Boca Juniors.

Melhores sul-americanos em 2023:

Ederson (Manchester City) - Brasil

Ronald Araújo (Barcelona) - Uruguai

Cristian Romero (Manchester United) - Argentina

Nicolas Otamendi (Benfica) - Argentina

Federico Valverde (Real Madrid) - Uruguai

Alexis Mac Allister (Liverpool) - Argentina

Lionel Messi (Inter Miami) - Argentina

Vini Jr. (Real Madrid) - Brasil

Darwin Núñez (Liverpool) - Uruguai

Lautaro Martínez (Inter de Milão) - Argentina

Germán Cano (Fluminense) - Argentina