Fluminense foi derrotado pelo Ituano na CopinhaLeonardo Brasil/Fluminense FC

Publicado 12/01/2024 18:50

Rio - O Fluminense deu adeus a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os Moleques de Xerém perderam para o Ituano por 4 a 2, nesta sexta-feira (12), em São Carlos, e foram eliminados na segunda fase da competição. Vinicius Poz, Matheus Rocha e Felipe Fonseca marcaram para o time paulista, enquanto Kelwin e Luiz Freitas descontaram para os cariocas.

O Ituano aproveitou a superioridade física e decidiu a partida na bola parada. Aluisio, que foi escolhido o capitão contra o Fluminense, deu as três assistências para Vinicius Poz, Matheus Rocha e Felipe Fonseca marcarem os gols do time paulista. Os Moleques de Xerém descontaram com Kelwin em belo chute de fora da área e Luiz Freitas em cobrança de falta.

Na terceira fase, o Ituano enfrenta o vencedor de Criciúma x São-Carlense, que se enfrentam nesta sexta-feira (12), às 19h (de Brasília), em São Carlos. Já o Fluminense volta para casa ampliando o jejum de títulos na competição para 35 anos. Segundo maior campeão da Copinha, o Tricolor não conquista o torneio desde a edição de 1989.