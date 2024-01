Léo Chu atua no Seattle Sounders desde 2021 - Divulgação

Publicado 12/01/2024 13:55

Rio - O Fluminense oficializou uma proposta pela contratação do atacante Léo Chu, ex-Grêmio e atualmente no Seattle Sounders. Segundo o "ge", O Tricolor agora negocia com o estafe do jogador de 23 anos e com a diretoria do time dos Estados Unidos.

Léo Chu surge como uma opção para o Fluminense após a tentativa fracassada de transferência que traria Luiz Henrique de volta ao Fluminense. Os valores de tal oferta pelo atacante de 23 anos, entretanto, não foram divulgadas.

Revelado pelas categorias de base do Grêmio, Léo Chu foi vendido ao Seattle Sounders em 2021 por 2,5 milhões de dólares (R$ 12,8 milhões na cotação da época) por 80% dos direitos do atleta. No time dos Estados Unidos, o atacante marcou sete gols e deu 11 assistências em 75 jogos.

Além de Léo Chu, o Fluminense segue monitorando outros nomes no mercado. Após acertar as contratações de Renato Augusto e Antônio Carlos, o Tricolor negocia as contratações do meia uruguaio David Terans, do Pachuca, do México, e do volante Gabriel Pires, ex-Botafogo e que pertence ao Benfica. O clube das Laranjeiras, inclusive, planeja enviar uma oferta ao time português pelo empréstimo do ex-jogador do Alvinegro até esta sexta-feira (12).