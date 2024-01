Mário Bittencourt - Lucas Merçon / Fluminense

Rio - O Fluminense segue em busca de reforços para a temporada de 2024. Além do goleiro Felipe Alves, do zagueiro Antônio Carlos e do meia Renato Augusto, o Tricolor trabalha para anunciar mais cinco contratações para este ano. As informações são do portal "GE".

Dois deles estão com negociações mais avançadas: o meia-atacante David Terans, de 29 anos, do Pachuca, do México, e o atacante Léo Chu, de 23 anos, do Seattle Sounders, dos Estados Unidos. Além deles, o Fluminense tem interesse no meia Gabriel Pires, do Benfica, que disputou a última temporada pelo Botafogo.

O Tricolor deseja a contratação do zagueiro Thiago Silva, de 39 anos, que pertence ao Chelsea, mas espera a chegada do veterano somente em junho. Outro nome para a posição poderá ser contratado antes. De acordo com o "GE", o Fluminense ainda deseja a contratação de um atacante.

Até o momento, em relação ao elenco de 2023, o Fluminense perdeu o zagueiro Nino, de 26 anos, vendido ao Zenit, e encaminhou a venda do meia Daniel, de 28 anos, para o Vitória.