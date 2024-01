Daniel, meia do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 12/01/2024 14:52

O meia Daniel, de 28 anos, não deve permanecer no Fluminense para 2024. O presidente do Vitória, Fabio Mota, afirmou, em entrevista ao "ge", que já um acordo entre os clubes pela transferência, que será em definitivo. Falta, porém, o "ok" do staff do jogador para o negócio ser concluído.

"Estamos conversando com o Fluminense, nos acertamos com eles. O Fluminense só vende e não empresta. Da mesma forma como Luan (ex-Grêmio), só vem em definitivo, da mesma forma como Everaldo (ex-Fluminense e que estava no América-MG) que adquirimos em definitivo para o Vitória. Danielzinho é no mesmo formato. Já nos entendemos com o Fluminense no valor e na forma de pagamento. Estamos nos finalmentes com o empresário do jogador para que possamos anunciar hoje a contratação de Danielzinho também", afirmou o presidente do Leão da Barra.

Os valores que o Vitória desembolsaria na contratação de Daniel, entretanto, não foram divulgados. Essa seria sua segunda passagem no futebol baiano, sabendo que ele atuou no maior rival do Leão da Barra, o Bahia, entre 2020 e 2023. Por lá, conquistou dois títulos estaduais, uma Copa do Nordeste e participou do acesso do clube para a Série A.

Revelado pelas categorias de base do Fluminense, Daniel retornou ao clube em julho do ano passado. Porém, foi pouco aproveitado por Fernando Diniz, e atuou em apenas 13 jogos com a camisa tricolor na sua segunda passagem. Nessas ocasiões, deu uma assistência: o lançamento para o gol de John Kennedy na partida de volta das oitavas de finais da Libertadores, contra o Argentinos Juniors.