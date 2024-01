Passagem de Gabriel Pires pelo Botafogo foi de 48 jogos, quatro gols e cinco assistências - Vitor Silva/Botafogo

Passagem de Gabriel Pires pelo Botafogo foi de 48 jogos, quatro gols e cinco assistênciasVitor Silva/Botafogo

Publicado 11/01/2024 21:57

Rio - Fora do Botafogo por fim do contrato de empréstimo, o meia Gabriel Pires entrou na mira do Fluminense, que acompanha a situação do jogador com o Benfica, de Portugal, detentor dos direitos econômicos até junho de 2025. A diretoria tricolor prepara uma proposta por empréstimo.

O Fluminense irá formalizar uma proposta nos mesmos moldes da apresentada pelo Botafogo em 2022, quando assinou com o jogador. Gabriel Pires tem 30 anos e já escancarou vontade de permanecer no Brasil. As informações são do site "ge".

Gabriel teve sua permanência no Glorioso encaminhada ao fim da temporada, quando o clube costurou um novo acordo com o Benfica. John Textor, no entanto, traçando um novo perfil para o elenco, vetou o progresso das conversas e o jogador deixou o elenco com 48 jogos disputados, quatro gols e cinco assistências.