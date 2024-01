Torcida do Fluminense no Maracanã - Leonardo Brasil/Fluminense

Publicado 11/01/2024 12:52

Rio - O programa de sócio-torcedor do Fluminense deve passar por mudanças em 2024. Com cinco de oito planos com prioridade 1 na compra de ingressos, o clube estuda um meio de colocar novos critérios para priorizar os sócios na hora da compra das entradas, segundo informações do "ge".

Em 2023, a quantidade de planos com prioridade 1 na compra gerou polêmica na final da Libertadores. Com mais de 66 mil sócios, o Fluminense teve apenas a entrada do Setor Sul destinada aos torcedores e priorizou os associados. Entretanto, havia mais sócios do que entradas disponíveis.

Desta forma, o Fluminense estuda mudanças para 2024. A ideia é priorizar critérios como frequência em jogos, tempo de associação e os planos mais caros na hora da compra dos ingressos, para beneficiar os torcedores mais fiéis e assíduas, formando assim uma espécie de pontuação.

No ano passado, o Fluminense foi bicampeão carioca e campeão da Libertadores pela primeira vez em sua história. O Tricolor teve a melhor média de público no Maracanã nos últimos 10 anos, com média de 37.762 pagantes por jogo. O clube vendeu mais de 1,2 milhão de ingressos quando atuou no estádio.

Já a média de sócios por jogo foi de 22.281 durante a temporada. O maior número de associados em uma partida foi de 51.399 torcedores, na semifinal da Libertadores contra o Internacional. Ao todo, a partida teve 67.515 presentes.

O Fluminense estreia na temporada de 2024 no próximo dia 18, às 21h30 (de Brasília), contra o Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira, pela primeira rodada da Taça Guanabara.