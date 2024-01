Renato Augusto - Lucas Merçon / Fluminense

Rio - Principal reforço do Fluminense para 2024, Renato Augusto, de 35 anos, afirmou que decidiu pelo acerto com o Tricolor rapidamente. Apesar de ter recebido outras consultas, o veterano reforçou a importância da conversa com Fernando Diniz e a agilidade sobre o acerto após a oficialização da proposta feita pelo presidente Mario Bittencourt.

"Tive algumas outras procuras, outros clubes me procuraram. Porém, depois que o Diniz falou comigo, ficou decidido. Depois o Mário me ligou e em 10 minutos, praticamente já estava decidido. Estava bem convicto de que seria o Fluminense realmente", afirmou o meia, em entrevista, acompanhado da esposa e dos dois filhos.

Sobre o trabalho com Fernando Diniz, Renato Augusto reforçou que já tinha o interesse de conhecê-lo antes do acerto com o Fluminense. O apoiador reforçou que qualquer dúvida foi encerrada após a ligação do treinador.

"Sempre fui um admirador do trabalho dele, nunca escondi de ninguém. Sempre quis entender como ele chega no resultado final. Foi algo que eu já conversei indiretamente, com amigos em comum. Existe uma admiração mútua, e quando ele me ligou para falar sobre o Fluminense, e aí o que eu tinha de dúvidas, tirou em uma ligação. Então, eu quero poder estar 100% para poder aprender com ele e com os jogadores que aqui estão para poder evoluir ainda mais. Acho que será um ano especial para mim", disse.

O meia afirmou que conversou com alguns amigos para ter mais informações sobre o Fluminense. Renato Augusto afirmou que Fred, ídolo do clube carioca, e atual dirigente, foi um dos consultados.

"Eu precisava entender um pouco mais sobre o clube, por ter deixado um clube que eu tinha uma história grande e eu busquei contato com alguns amigos, que elogiavam bastante o clima, a estrutura. O Fred foi um deles. E só recebi boas recomendações e pude acertar com o Fluminense", contou.

Com passagem vitoriosa pelo Corinthians e pelo Flamengo, Renato Augusto chega a um elenco que acabou de conquistar uma Libertadores. O apoiador reforçou a importância de buscar títulos nas Laranjeiras.

"Acredito que para colocar o nome na história de um clube é preciso de títulos. O Fluminense vem conquistando, tem jogadores acostumados a ganhar. Só quero agregar. Chego em uma situação de poder dividir, não ter a responsabilidade de tudo em relação a experiência. Então, acredito que tenho muito a oferecer ao clube, ao torcedor e me adaptar ao modelo da equipe e com isso buscar títulos", disse.

Nascido no Rio, Renato Augusto deixou a cidade ainda muito jovem para atuar no futebol alemão. De volta ao futebol carioca, o meia falou sobre o peso da cidade em sua escolha pelo Fluminense.

"Foram 15 anos que eu sai do Rio de Janeiro e isso pesou. Nossas famílias sentiram saudades das crianças, nossa casa é aqui. Foi um conjunto de fatores e poder estar de volta ao Rio foi bastante legal para mim", concluiu.