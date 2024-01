Felipe Alves - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 11/01/2024 13:02

Rio - Contratado para ser reserva de Fábio , Felipe Alves deve exercer um papel importante no Fluminense ao longo da temporada. Segundo a "Itatiaia", a ideia de Fernando Diniz é aproveitar a chegada do novo goleiro para fazer seu titular evoluir no jogo com a bola nos pés.

Felipe é visto por Diniz como um dos goleiros mais talentosos do Brasil jogando com os pés. Por isso, o treinador quer que ele seja um nome de confiança para evoluir Fábio no fundamento, já que os dois treinarão juntos diariamente.

Desde que chegou ao Fluminense, Fábio mostrou evolução jogando com os pés, apesar de ainda deixar a desejar neste quesito. Nos jogos do Flu, a bola passa frequentemente pelo camisa 1.

A chegada de Felipe Alves, inclusive, foi um desejo de Fernando Diniz, que trabalhou com o goleiro em outros seis clubes. O novo reforço assinou com o time carioca até o fim de 2024.