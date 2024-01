Lelê assinou com o Fluminense até 2028 - Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 10/01/2024 19:47

Rio - O Fluminense acertou nesta quarta-feira (10) a contratação em definitivo do atacante Lelê. O jogador, de 26 anos, foi contratado por empréstimo em março do ano passado após se destacar pelo Volta Redonda no Campeonato Carioca. O novo contrato é válido até o fim de 2028.

Lelê pertencia ao Itaboraí Profute. Ele estava emprestado ao Volta Redonda até o fim do Carioca de 2022 e, em seguida, foi emprestado com opção de compra para o Fluminense. O Tricolor desembolsou cerca de R$ 4 milhões por 70% dos direitos para ficar em definitivo com o centroavante.

"Gostaria primeiramente de agradecer a Deus por essa nova etapa na minha vida. Quero agradecer também a todos do clube, ao presidente, ao professor Diniz e à toda comissão técnica por confiarem em mim. Vou me dedicar ao máximo e seguir trabalhando. Vou dar o meu melhor para alcançar todas as expectativas", disse.

Em 2023, Lelê disputou 37 jogos, marcou dois gols e deu três assistências, além de ter conquistado o título da Libertadores. O atacante ficou de fora da lista de inscritos do Mundial de Clubes, mas viajou com a delegação tricolor para completar os treinos na Arábia Saudita.

Lelê está nos planos do Fluminense para 2024. A diretoria e a comissão acreditam no desenvolvimento do jogador com uma pré-temporada completa, algo que não aconteceu no ano passado. O atacante se reapresentou na última semana junto com o elenco que disputará as primeiras rodadas do Carioca.

Atual bicampeão, o Fluminense estreia no Campeonato Carioca no próximo dia 18, às 21h30 (de Brasília), contra o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira. O Tricolor busca o tricampeonato, feito que não alcança desde o tri entre 1983 e 1985.