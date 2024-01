Marcelo tem na casa em Madrid uma parede cheia de troféus conquistados na carreira - Reprodução de Instagram

Marcelo tem na casa em Madrid uma parede cheia de troféus conquistados na carreiraReprodução de Instagram

Publicado 10/01/2024 17:06

Marcelo aproveitou as férias para retornar a Madrid, na Espanha, e atualizar sua sala particular de conquistas em casa. Em um espaço recheado de réplicas dos troféus que ganhou na carreira, o lateral adicionou as três medalhas que conquistou pelo Fluminense em 2023.

Em seu retorno ao clube que o revelou, Marcelo foi campeão da Libertadores e do Carioca, e ficou em segundo lugar no Mundial de Clubes.



A medalha de ouro da competição sul-americana foi colocada junto à réplica da Liga dos Campeões, que ele conquistou cinco vezes pelo Real Madrid. E a prata do Mundial de Clubes se juntou ao troféu do mesmo torneio, que ele ganhou em quatro ocasiões pelo clube espanhol.



Marcelo, que também visitou o ex-clube durante a viagem , e o restante dos titulares do Fluminense se. Com isso, os primeiros jogos no Campeonato Carioca serão disputados com reservas que não foram aproveitados no Mundial de Clubes, além de jovens da base.