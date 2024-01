André, do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 10/01/2024 15:00

Rio - Considerado um dos maiores destaques do futebol brasileiro, o volante André, de 22 anos, poderá iniciar a temporada de 2024 no Fluminense. Sem propostas até o momento, a situação do jovem vem preocupando o próprio staff e também o clube carioca. As informações são do jornalista Victor Lessa.

André, que vem sendo convocado para a seleção brasileira, recebeu uma proposta de 30 milhões de euros (na época R$ 162 milhões) do Liverpool no meio da temporada. Porém, o Fluminense recusou visando o título da Libertadores, que acabou sendo conquistado.

Após o fim do ano, o Tricolor chegou a receber algumas consultas, mas nenhuma proposta foi feita. O Fluminense ainda deseja receber algo em torno de 30 milhões de euros (Atualmente R$ 160 milhões) pelo jogador. Apesar da falta de ofertas, o clube carioca entende que a janela europeia mais movimentada é a do meio do ano.

Revelado na base do Fluminense, André se profissionalizou em 2020, mas se tornou titular do clube carioca na metade do ano seguinte. No total, o volante entrou em campo em 159 partidas, fez quatro gols e deu três assistências. Ele conquistou dois Carioca e uma Libertadores.