Lelê em treinamento pelo FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 10/01/2024 14:43

Rescisão de Lelê com o Itaboraí Profute publicada no BID Reprodução A oficialização de Lelê como novo jogador em definitivo pelo Fluminense está cada vez mais próxima. A rescisão do atacante com o Itaboraí Profute, antigo clube detentor dos seus direitos, foi publicada no BID (Boletim Informativo Diário) nesta quarta-feira. Assim, o caminho do atleta de 26 anos ser regularizado pelo Tricolor não tem mais nenhum empecilho.Fluminense notificou o Itaboraí Profute que iria exercer a opção de compra presente no contrato por empréstimo do atacante ao Tricolor. O clube desembolsará R$ 4 milhões por 70% dos direitos de Lelê, que assinará um contrato válido até 2028.

Além desse valor, o Fluminense também teve que desembolsar R$ 500 mil pelo empréstimo do jogador, pagamento que foi feito no final do ano passado.

Lelê chegou ao Fluminense após fazer um excelente Campeonato Carioca com a camisa do Volta Redonda, que encerrou a competição nas semifinais. Entretanto, o atacante não conseguiu desempenhar seu melhor futebol no Tricolor, apesar das expectativas criadas. Ao todo, o camisa 99 fez dois gols e três assistências em 37 jogos pelo Fluminense.