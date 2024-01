Jhon Arias - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 10/01/2024 09:00 | Atualizado 10/01/2024 09:30

Rio - Além de Nino, o Zenit, da Rússia, buscou a contratação de mais um titular do Fluminense na conquista da Libertadores. De acordo com informações do portal "GE", Jhon Arias recebeu uma investida do clube russo, porém, nem o Tricolor nem o colombiano se empolgaram com a possibilidade.

O clube das Laranjeiras não deseja negociar Arias nesta temporada. Já o colombiano não quis atuar no Zenit por conta do banimento dos clubes russos das competições europeias, fruto da guerra envolvendo o país e a Ucrânia. No momento, não há outras propostas pelo meia-atacante.

Jhon Arias é um dos principais jogadores do elenco do Fluminense, tendo sido escolhido pelo jornal uruguaio "El País" com o quarto melhor atleta da América do Sul. De acordo com informações da publicação colombiana "AS", o Tricolor deverá oferecer uma valorização salarial para Arias que tem contrato até o fim de 2026.

Contratado após se destacar pelo Independiente Santa Fe, Arias está no Fluminense há dois anos e meio. Ele atuou em 144 partidas, fez 29 gols e deu 34 assistências. O colombiano conquistou dois Cariocas e uma Libertadores.