Jhon Arias - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 09/01/2024 16:05

Rio - Um dos principais destaques do Fluminense nas últimas duas temporadas, o meia-atacante Jhon Arias, de 26 anos, poderá receber uma valorização salarial. De acordo com informações do jornal colombiano "AS", o Tricolor aguarda o retorno do jogador das férias para se reunir com seu staff.

Jhon Arias tem contrato até o fim de 2026, mas o seu salário não seria dos mais altos do Fluminense. O colombiano chegou ao Tricolor em 2021 e teve um aumento no ano passado, mas ainda assim, os valores não seriam do patamar de uma estrela do grupo, algo que Arias é atualmente.

Jogador da seleção colombiana, Arias não recebeu nenhuma proposta para deixar o Fluminense, mas o meia-atacante vem sendo assediado. A permanência do jogador é uma das grandes prioridades do clube carioca para a temporada de 2024.

Contratado após se destacar pelo Independiente Santa Fe, Arias está no Fluminense há dois anos e meio. Ele atuou em 144 partidas, fez 29 gols e deu 34 assistências. O colombiano conquistou dois Cariocas e uma Libertadores. Arias foi eleito o quarto melhor jogador da América do Sul pelo jornal "El País", do Uruguai.