Publicado 09/01/2024 12:57

Rio - Adversário do Fluminense na Recopa Sul-Americana, a LDU, do Equador, tem passado por mudanças após a conquista do título da Sul-Americana de 2023. O time equatoriano perdeu o técnico argentino Luis Zubeldia e o diretor de futebol Esteban Paz por divergências, além de negociar saídas de jogadores.

A primeira grande perda dentro de campo foi o centroavante Paolo Guerrero. O veterano, de 40 anos, não renovou o contrato com o clube equatoriano. O peruano foi a principal contratação da LDU em 2023. Ao todo, foram 20 jogos e oito gols, além dos títulos do Campeonato Equatoriano e da Sul-Americana.

A bola da vez é o volante Oscar Zambrano. O jovem, de 19 anos, é uma das principais joias da LDU e é alvo do futebol inglês. O Bournemouth já possui um acordo e está próximo de anunciar a contratação, segundo informações da imprensa equatoriana. Manchester United e Luton Town também monitoram a situação.

Já do lado de fora das quatro linhas, a LDU sofreu com duas perdas importantes. O técnico argentino Luis Zubeldia entregou o cargo por divergências com a diretoria. O treinador, inclusive, é alvo do São Paulo para substituir Dorival Junior nesta temporada.

Além da perda do treinador, outra saída significativa foi do diretor de futebol Esteban Paz. O dirigente, que estava no clube há 27 anos, é filho do ex-presidente Rodrigo Paz Delgado, que também foi prefeito de Quito e responsável por dirigir o clube nas conquistas da Libertadores em 2008 e Sul-Americana em 2009.