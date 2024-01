Fluminense foi derrotado pelo São-Carlense por 2 a 1 na Copinha, mas garantiu a vaga na primeira fase com a liderança do Grupo 13 - Leonardo Brasil/Fluminense FC

Publicado 09/01/2024 19:00

Rio - Com reservas, o Fluminense foi derrotado pelo São-Carlense por 2 a 1, nesta terça-feira (9), em São Carlos, pela última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Já classificado com o primeiro lugar do grupo, os Moleques de Xerém saíram atrás do placar, buscaram o empate, mas não evitaram a derrota. Henrique fez para os cariocas, enquanto Guilherme e Felipe fizeram para os paulistas.

Apesar da derrota, o Fluminense avançou na liderança do Grupo 13 com seis pontos. Já o São-Carlense chegou aos cinco pontos e garantiu a vaga na próxima fase com o segundo lugar. Na próxima fase, os Moleques de Xerém enfrentam o Ituano, enquanto a equipe de São Carlos encara o Criciúma.

O jogo

Com reservas, o Fluminense sofreu com a falta de entrosamento. Precisando da vitória para classificar, o São-Carlense aproveitou a dificuldade dos Moleques de Xerém e abriu o placar logo aos dois minutos. Após cobrança de escanteio, Guilherme aproveitou a sobra e balançou a rede.

O Fluminense conseguiu equilibrar o jogo, mas o São-Carlense era mais perigoso e quase ampliou aos 18 minutos. Apesar do susto, os Moleques de Xerém conseguiram empatar o duelo aos 30 minutos, com Henrique. Após cobrança de escanteio curto, Isaque cruzou na medida para o zagueiro marcar.

A alegria tricolor durou pouco tempo. O São-Carlense voltou a ficar na frente ao placar dez minutos depois. A defesa do Fluminense sofreu apagão e cedeu espaço para Guilherme, que avançou e fez bela jogada antes de encontrar Felipe na área para desempatar a partida.

Na etapa final, o jogo ficou mais quente e teve poucas oportunidades dos dois lados. O Fluminense teve a melhor chance do segundo tempo com Riquelme Felipe aos 35 minutos, mas o chute saiu tirando tinta da trave. Mas o São-Carlense garantiu a vitória e o segundo lugar no grupo.