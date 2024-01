Felipe Alves foi anunciado como novo reforço do Fluminense - Mailson Santana / Fluminense

Felipe Alves foi anunciado como novo reforço do FluminenseMailson Santana / Fluminense

Publicado 09/01/2024 13:53 | Atualizado 09/01/2024 13:59

Anunciado como reforço do Fluminense na última segunda-feira (8), o goleiro Felipe Alves, de 35 anos, chega para o clube para ser o reserva imediato de Fábio no gol tricolor. O novo atleta do clube das Laranjeiras enalteceu seu companheiro de posição e também projetou uma disputa sadia entre ele e o veterano.

"Já jogamos contra muitas vezes. Sobre a qualidade dele não preciso nem dizer. Exemplo de atleta, ser humano e alto rendimento. Vai ser um aprendizado grande. Espero contribuir também com a minha experiência", afirmou Felipe Alves à "Flu TV".

"O intuito é que o Fluminense esteja sempre bem servido de goleiro. Que seja uma disputa sadia com todos no seu mais alto nível", concluiu.

Felipe Alves também enalteceu o treinador Fernando Diniz, com quem já trabalhou junto em oito clubes: Paulista de Jundiaí, Atlético Sorocaba, Osasco Audax, Guaratinguetá, Paraná, Oeste e Athletico-PR. O goleiro afirmou que a ideia de jogo do técnico é uma tendência do futebol moderno e que o Fluminense está a um passo a frente no mundo do esporte ao ter Diniz em seu comando.

"Vai ser uma honra. Já tive a oportunidade de trabalhar com ele algumas vezes. E é sempre um privilégio. O futebol moderno tende a passar por esse processo de os goleiros utilizarem os pés, tanto na primeira linha de saída quanto para impor uma superioridade numérica e se sobressair em relação ao adversário. É uma tendência que todos os clubes têm procurado um goleiro que possua essa qualidade na saída, de posse de bola, lançamento e jogo curto. É uma tendência do futebol e o Fluminense está um passo à frente por causa do Fernando, seu estilo de jogo e maneira de trabalhar", concluiu.

Felipe Alves estava livre no mercado após o fim do seu vínculo com o São Paulo, no final do ano passado. Ele assinou um contrato de um ano com o Fluminense, com uma cláusula de renovação automática por metas de partidas disputadas.