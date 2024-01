É DO DRAGÃO! Tem campeão da América chegando! O goleiro Pedro Rangel (23 anos) é reforço da meta atleticana para 2024. O jogador estava no Fluminense e fez parte do elenco campeão da Libertadores em 2023. Agora é DRAGÃO! VAMOS, PEDRO! #DragãoDoBrasil #OClubeDeTodos pic.twitter.com/kSQFVik8rD