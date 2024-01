Recopa Sul-Americana - Divulgação / Conmebol

Publicado 09/01/2024 11:16

Rio - A Conmebol modificou as datas das finais da Recopa Sul-Americana que será disputada no fim do mês que vem por Fluminense e LDU. As partidas irão acontecer nos dias 22 e 29 de fevereiro, em Quito, e no Maracanã, respectivamente.

Inicialmente, os jogos seriam nos dias 21 e 28, porém, a entidade acabou alterando. Os dois confrontos vão acontecer às 21h30 (de Brasília) e vão cair em duas quintas-feiras.

Campeão da Libertadores, o Fluminense irá reencontrar seu algoz de duas finais de competições sul-americanas. Em 2008, o Tricolor perdeu a principal competição do continente para a LDU, no ano seguinte, foi derrotado na final da Sul-Americana pelo clube equatoriano.