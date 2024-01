Guilherme Torres foi fundamental na construção do 'DNA Tricolor' e o desenvolvimento dos Moleques de Xerém - Leonardo Brasil/Fluminense FC

Guilherme Torres foi fundamental na construção do 'DNA Tricolor' e o desenvolvimento dos Moleques de XerémLeonardo Brasil/Fluminense FC

Publicado 10/01/2024 19:33

Rio - O Fluminense comunicou nesta quarta-feira (10) a saída do coordenador metodológico das categorias de base Guilherme Torres. O profissional estava trabalhando com os Moleques de Xerém desde 2017 e solicitou o desligamento do cargo após aceitar uma proposta do Bahia.

Guilherme Torres foi contratado em 2017 para assumir a coordenação metodológica do Fluminense. Ele colaborou na construção do "DNA Tricolor", que definiu um modelo de jogo geral para toda as categorias, e o desenvolvimento dos Moleques de Xerém.

Em 2020, Guilherme Torres esteve à frente da "Geração dos Sonhos" e conquistou o título do Brasileiro da categoria sub-17. Ele foi responsável direto pelo desenvolvimento de jovens como Alexsander, Arthur e João Neto, que estão no profissional, além de Metinho, Kayky e Matheus Martins que já foram vendidos.

Já em 2022, Guilherme Torres comandou a categoria sub-20 e levou o Fluminense ao título estadual. A geração teve como protagonistas nomes como John Kennedy e Arthur, que atualmente estão no profissional, além de Luan Brito, que foi negociado com o futebol europeu no mesmo ano.

Em novembro de 2022, Guilherme Torres reassumiu o cargo de coordenador metodológico. Em mais de um ano no cargo do início da sua passagem pelo Fluminense, o profissional colaborou com a evolução da integração entre o futebol profissional e de base.