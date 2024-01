John Kennedy - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 10/01/2024 16:30

Rio - Autor do gol do título da Libertadores, o atacante John Kennedy, de 21 anos, poderá fazer mais pelo Fluminense em 2024. Este é o entendimento da diretoria tricolor. Apesar de propostas e sondagens da Europa, o clube carioca trata o jovem como inegociável e vê a possibilidade de uma temporada de ouro para o atacante neste ano. As informações são do portal "Itatiaia".

John Kennedy sempre foi tratado como uma grande promessa, mas os problemas extracampo impediram que o atacante explodisse anteriormente. Porém, em 2023, o jovem se tornou peça importante, sendo decisivo em todas as fases de mata-mata da Libertadores.

Para a temporada atual, a expectativa é que o jovem se torne titular e tenha uma ano ainda superior. Em 2023, John Kennedy entrou em campo em 41 jogos, fez 12 gols e deu quatro assistências. No Ano Novo, o atacante vai disputar o pré-Olímpico, mas retornará para defender o Tricolor desde o primeiro semestre.

Além do Fluminense, o atacante também tem uma motivação especial que é a disputa dos Jogos Olímpicos. A competição irá acontecer neste ano em Paris e é considerada importante para a carreira de John Kennedy.