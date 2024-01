Antônio Carlos - Lucas Merçon / Fluminense

Rio - Primeiro reforço do Fluminense anunciado para a temporada de 2024, o zagueiro Antônio Carlos, de 30 anos, chega com a responsabilidade de fazer parte de um setor que não terá Nino, capitão e principal defensor do Tricolor que conquistou a Libertadores. O novo jogador do clube carioca fez elogios ao campeão olímpico, mas reforço a força do elenco do Fluminense.

"A gente sabe que o Nino é um excelente jogador, mas o Fluminense tem outros grandes jogadores para o setor. Eu acredito que existe um grande elenco, e também na zaga. Mas eu vejo para agregar, acho que cada um pode contribuir um pouco e com o trabalho do Fernando Diniz eu acredito que o setor pode estar ainda mais sólido para 2024. Acho que a união do grupo poderá ser um grande trunfo para a gente", afirmou.

Com passagens por Corinthians, Flamengo e Palmeiras, Antônio Carlos está de volta ao futebol brasileiro após quatro temporadas atuando no futebol dos Estados Unidos. O zagueiro reforçou que o desejo de acertar com o Fluminense teve a ver com voltar a uma competividade maior.

"Desde o meio do ano já havia o interesse e eu fiquei muito feliz. Tentei a todo momento conseguir a liberação do Orlando City, porque a competição lá é grande, mas não como no Brasil. Então desde que recebi o contato do Fluminense, eu busquei esse acerto. Fico feliz por voltar a competitividade no país, que é muito maior que lá"

