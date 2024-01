David Terans - Divulgação / Pachuca

Publicado 11/01/2024 15:50

Rio - Em busca de reforços para 2024, o Fluminense oficializou uma proposta de compra do meia-atacante David Terans, de 29 anos. O uruguaio, defende o Pachuca, do México, desde o meio do ano e está sem espaço na equipe, tendo participado de apenas 12 jogos nos últimos seis meses.

Terans foi oferecido ao Fluminense, que demonstrou interesse na sua contratação. O Tricolor ainda negocia com Léo Chu, de 23 anos, atacante que defende o Seattle Sounders, dos Estados Unidos. Uma negociação não depende da outra e ambos poderão ser contratados.

David Terans teve passagens por clubes brasileiros como Atlético-MG e Athletico-PR. Seu melhor momento foi no Furacão, equipe que defendeu de 2021 até o meio da temporada passada. Ele conquistou uma Sul-Americana e foi vice da Libertadores pelo clube paranaense.

Além dos clubes brasileiros, o atacante, de 29 anos, também atuou por Rentistas, Danúbio e Penãrol, todos clubes uruguaios, e passou pelo Santiago Wanderers, do Chile.