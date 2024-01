Léo Chu atua no Seattle Sounders desde 2021 - Divulgação / Seattle Sounders

Léo Chu atua no Seattle Sounders desde 2021Divulgação / Seattle Sounders

Publicado 11/01/2024 14:24

Rio - O Fluminense está interessado na contratação do atacante Léo Chu, ex-Grêmio e que atualmente defende o Seattle Sounders, dos Estados Unidos. O Tricolor abriu conversas com o time norte-americano e o estafe do jogador para estudar a melhor forma de encaminhar a negociação. As informações são do "ge".

Léo Chu surgiria como uma alternativa à negociação fracassada do Fluminense por Luiz Henrique, do Real Betis, da Espanha. Entretanto, até o momento, nenhuma oferta pelo jogador do Seattle Sounders foi enviada, e as partes continuam negociando.

Revelado pelas categorias de base do Grêmio, Léo Chu foi vendido ao Seattle Sounders em 2021 por 2,5 milhões de dólares (R$ 12,8 milhões na cotação da época) por 80% dos direitos do atleta. No time dos Estados Unidos, o atacante marcou sete gols e deu 11 assistências em 75 jogos.