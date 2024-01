Danielzinho durante treino do Fluminense - Foto: Divulgação/Fluminense

Danielzinho durante treino do FluminenseFoto: Divulgação/Fluminense

Publicado 11/01/2024 19:29

Rio - O meia Daniel pode estar de saída do Fluminense. De acordo com o "ge", o clube carioca foi procurado pelo Vitória, que demonstrou interesse em contar com o jogador para 2024.

Revelado pelo Fluminense, Daniel voltou ao Tricolor no ano passado, mas foi pouco aproveitado pelo técnico Fernando Diniz e disputou apenas 13 jogos. O contrato dele com o time carioca vai até o fim deste dezembro.

Daniel é um velho conhecido do povo baiano. O jogador defendeu o Bahia, rival do Vitória, entre 2020 e 2023. Por lá, conquistou dois títulos estaduais, uma Copa do Nordeste e participou do acesso do clube para a Série A.