Felipe Alves poderá estrear pelo Fluminense no dia 18, pelo Campeonato Carioca - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 11/01/2024 12:05 | Atualizado 11/01/2024 12:05

Duas das três contratações do

do Fluminense para a temporada de 2024 já estão regularizadas e podem jogar. Renato Augusto e Felipe Alves tiveram seus nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, nesta quinta-feira (11).

Além deles, Cristiano, Alexandre Jesus e Luan Freitas, que estavam emprestados em 2023, também apareceram no BID e podem ser aproveitados.



Agora falta Antônio Carlos, que por ser uma transferência internacional, ainda depende dos trâmites burocráticos, com o envio de documentos do Orlando City. Entretanto, a tendência é que seja regularizado a tempo da estreia do Tricolor no Campeonato Carioca deste ano, contra o Volta Redonda, no dia 18, no Raulino de Oliveira.



Os três jogadores estão treinando com parte do elenco do Fluminense, que se apresentou no dia 3 para iniciar a pré-temporada. Será com esse grupo que o clube disputará as primeiras quatro partidas do ano, pelo menos.



Enquanto isso, os titulares e mais alguns reservas aproveitados no Mundial de Clubes iniciam os trabalhos em 23 de janeiro.