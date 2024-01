David Terans está de saída do Athletico-PR - Divulgação / Athletico-PR

Publicado 11/01/2024 09:00 | Atualizado 11/01/2024 09:26

Rio - Em busca de reforços para o ataque, o Fluminense iniciou uma negociação com o David Terans, de 29 anos. O uruguaio defende o Pachuca, mas não vive bom momento no futebol mexicano. Terans foi oferecido ao Tricolor por intermediários e o seu nome agradou o departamento de futebol. As informações são do portal "GE".

O Fluminense já anunciou até o momento três reforços: o goleiro Felipe Alves, o zagueiro Antônio Carlos e o apoiador Renato Augusto. O clube busca outras contratações pontuais e um atacante é considerado prioridade.

No futebol brasileiro, Terans teve passagens diferentes por dois clubes. No Atlético-MG, o uruguaio pouco jogou e acabou voltando ao futebol uruguaio. Já no Athletico-PR viveu grandes momentos, tendo sido campeão da Sul-Americana em 2021 e vice da Libertadores no ano seguinte.

Além dos clubes brasileiros, o atacante, de 29 anos, também atuou por Rentistas, Danúbio e Penãrol, todos clubes uruguaios, e passou pelo Santiago Wanderers, do Chile.