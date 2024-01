Leo Fernández disputou 20 jogos pelo Fluminense e marcou apenas um gol - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 12/01/2024 21:53

Rio - O meia Léo Fernández está de saída do Fluminense. O tradicional Peñarol, do Uruguai, avançou pela contratação do jogador, que rescindirá o contrato de empréstimo e será novamente emprestado pelo Toluca, do México, clube que detém seus direitos econômicos.

Por ainda ter mais seis meses de vínculo com o uruguaio, o Tricolor receberá uma compensação financeira pelo acordo entre as partes interessadas. Léo viajará na próxima semana para acertar os últimos detalhes da transferência. As informações são do site "ge".

O Fluminense tinha opção de compra estipulada em contrato até junho de 2024 para assinar em definitivo por mais quatro anos com Léo Fernández. O valor era de 8 milhões milhões de dólares (cerca de R$ 39,36 milhões).

Léo Fernández ficou fora da lista de inscritos para o Mundial de Clubes em um indicativo de Fernando Diniz sobre a pouca utilização do jogador. Ele deixa o Fluminense com 20 jogos disputados e um gol marcado.