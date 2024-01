Renato Augusto - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 12/01/2024 17:20

Rio - Principal reforço do Fluminense para 2024, Renato Augusto citou a possibilidade de atuar ao lado de Paulo Henrique Ganso no clube carioca. O apoiador afirmou que em alguns momentos os dois podem estar juntos dentro de campo, mas o principal é que o elenco tricolor ganha opções com a sua chegada.

"O Ganso é craque. É um jogador que admiro bastante, mas já passei por situações assim na minha carreira. "O Renato não pode jogar com Jadson, o Renato não pode jogar com não sei quem". E acabava que todos jogavam e davam certo. Isso cabe ao Diniz. Em alguns momentos, um joga e outro não. Em outro momento, os dois podem jogar juntos. O importante é ter opções em um calendário violento como o nosso. Se você não tiver opções, você começa a abrir mão de competições. O pensamento é mais de ajudar do que brigar por posição. Eu acredito que o elenco é o que te dá títulos", afirmou em entrevista coletiva.

Paulo Henrique Ganso, de 34 anos, atua no Fluminense desde 2019 e se tornou peça fundamental no clube carioca desde 2022, quando Abel Braga o colocou como titular. Sob o comando de Fernando Diniz, o camisa 10 viveu seus melhores momentos nos últimos anos sendo campeão da Libertadores de 2023.